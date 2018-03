Groen licht nieuwe eigenaar Landal GreenParks

De Amerikaanse investeerder Platinum Equity krijgt van Brussel groen licht voor de overname van Wyndham Vacation Rentals Europe. Dat is de Europese divisie van Wyndham Worldwide, het moederbedrijf van Landal GreenParks. De Europese Commissie is van oordeel dat de aankoop niet leidt tot concurrentieverstoring. Ook het Deense merk Novasol is onderdeel van de deal.

Wyndham kondigde in augustus aan zich in twee aparte ondernemingen te splitsen. Daarbij werd bekeken wat de beste optie zou zijn voor de Europese divisie. Bij dat proces is de directie van Landal GreenParks betrokken geweest. Met de deal is ruim 1 miljard euro gemoeid.

Landal GreenParks exploiteert 86 vakantieparken in Nederland en landen als België, Duitsland, Zwitserland en Hongarije. Jaarlijks ontvangen die zo’n 2,8 miljoen gasten en die bezoekers brengen er ongeveer 14 miljoen overnachtingen door. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken circa 3000 medewerkers.