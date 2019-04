Groen licht lagere EU-uitstootnorm trucks

Het Europees Parlement geeft groen licht voor een lagere CO2-uitstootnorm voor zware vrachtwagens. Nieuwe trucks moeten in 2025 15 procent minder uitstoten vergeleken met 2019 en in 2030 30 procent. De nieuwe regel dekt 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand.

Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de emissie van broeikasgassen van vrachtwagens. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Het parlement nam de wet met overgrote meerderheid (474 voor, 47 tegen en 11 onthoudingen) aan. De Europese Commissie komt in 2022 met voorstellen voor doelstellingen voor na 2030 en gaat dan ook kijken naar CO2-normen voor bussen.

Vrachtwagens en andere zware voertuigen zijn goed voor 25 procent van de totale CO2-uitstoot in het wegverkeer. „Het werd hoog tijd dat er in Europa CO2-normen voor zwaar vrachtverkeer werden ingevoerd”, aldus rapporteur Bas Eickhout (GroenLinks). „Deze normen zullen zeker bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.”

Landen als China, Canada, Japan en de VS kennen al uitstootnormen voor vrachtwagens.