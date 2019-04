Groen licht EU voor handelsgesprekken met VS

De EU-lidstaten geven de Europese Commissie toestemming om met de Verenigde Staten onderhandelingen te starten over een beperkt vrijhandelsakkoord. Dat zijn de EU-ambassadeurs in Brussel overeengekomen. Het mandaat voor EU-handelscommissaris Cecilia Malmström moet nog op ministersniveau goedgekeurd worden. Dat gebeurt volgens EU-bronnen maandag.

Doel van het mandaat is een akkoord te bereiken over het wegnemen van handelsbarrières en verlaging van de tarieven op industriële producten.

De handelsspanningen tussen de EU en de VS laaiden eerder deze week weer op, nadat president Donald Trump had gedreigd met importheffingen op goederen uit de EU, waaronder Goudse en Edammer kaas, als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De EU heeft landbouw eerder uitgesloten van de onderhandelingen maar Malmström wil wel over autotarieven gaan praten.

De (handels)relaties tussen Brussel en Washington staan al onder druk door de heffingen die Trump vorig jaar oplegde voor buitenlands staal en aluminium. De EU nam direct tegenmaatregelen.