Grenswachters EU op pad in Albanië

Grenswachters van de Europese grens- en kustwacht Frontex gaan vanaf woensdag samen met Albanese collega’s patrouilleren langs de Grieks-Albanese grens. Het is voor het eerst dat het agentschap in een niet-EU-land actief is. Doel is kandidaat-lidstaat Albanië bij te staan bij het bestrijden van illegale migratie en grensoverschrijdende misdaad.

Frontex zet vijftig medewerkers uit twaalf EU-landen in met zestien patrouillevoertuigen en een busje met een warmtecamera. Onder hen zijn ook Nederlandse functionarissen.

“Een historische stap”, zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos in de Albanese hoofdstad Tirana bij het lanceren van de operatie. "We openen een heel nieuw hoofdstuk in onze samenwerking op het terrein van migratie en grensbeheer met Albanië en de hele westelijke Balkan”, aldus de Griek.

De samenwerking vloeit voort uit een overeenkomst tussen beide partijen in oktober. Montenegro, Servië, Macedonië en Bosnië en Herzegovina hebben ook al nauwere samenwerking toegezegd.