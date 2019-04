Graus wil zelf onderzoek om naam te zuiveren

Het in opspraak geraakte PVV-Kamerlid Dion Graus wil zelf een onderzoek door het parlement naar zijn onkostenvergoeding. Hij hoopt daarmee zijn naam te kunnen zuiveren. „Als ik ooit wegga of weg moet, wil ik dat graag eervol doen.”

Graus reageert op aantijgingen dat hij mogelijk ten onrechte een vergoeding voor verblijfkosten in Den Haag krijgt. Het geld is bedoeld voor Kamerleden die zeker 150 kilometer van de stad wonen. Maar Graus zou niet in Heerlen wonen, wat hij zelf beweert, maar veel dichterbij in Voorburg bij Den Haag, aldus de Volkskrant en EenVandaag.

„Het is gewoon niet waar”, aldus de PVV’er. Hij zegt echter dat hij niet alles kan zeggen omdat hij voor zijn leven vreest. Ook spreekt hij van een hetze. Graus wijst erop dat hij de rechterhand is van een van de zwaarst beveiligde en bedreigde mensen van Europa, Geert Wilders „Als ze hem niet kunnen pakken, kunnen ze mij pakken.”

Wilders zelf zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan zijn partijgenoot. „Hij zegt van niet, en ik geloof hem”, zegt Wilders over de berichtgeving dat buurtbewoners Graus zelden in Heerlen zouden zien. „Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan zijn woorden dat hij daar wel woont en verblijft.”

Graus zegt zich te vermommen en zijn auto vaak niet voor de deur te zetten.