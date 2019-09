Gratieverzoek moordenaar Koetsiertje afgewezen

Het gratieverzoek van de man die in 1983 zes mensen doodde in het Delftse café ’t Koetsiertje is afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat. Cevdet Yilmaz werd tot levenslang veroordeeld, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis.

Yilmaz diende in 2017 het gratieverzoek in, waarop zowel het gerechtshof in Den Haag als de reclassering adviseerden het toe te wijzen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) legde dat advies echter naast zich neer en adviseerde de koning om het verzoek af te wijzen. Daarop spande Y. een kort geding aan. De voorzieningenrechter gaf hem gelijk en stelde dat de Staat zich had moeten laten leiden door het advies het van hof. Ook die uitspraak legt Dekker naast zich neer.

Yilmaz zit niet meer in detentie sinds in 2001 werd vastgesteld dat hij ongeschikt was voor normale gevangenschap. Hij zat tot 2014 in een tbs-kliniek en mocht sindsdien met onbegeleid verlof. Hij stichtte een gezin en woont buiten de kliniek. De rechter oordeelde in april dat die vrijheden geen reden zijn om het gratieverzoek te weigeren.

Advocaat Romke Wybenga kan inhoudelijk nog niet op de afwijzing reageren, omdat hij die eerst wil bestuderen. „Maar in theorie is het voor iedereen elk moment mogelijk een nieuw gratieverzoek in te dienen. En het is ook mogelijk zo’n verzoek versneld te laten behandelen door middel van een kort geding.”