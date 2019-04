Grapperhaus zet zich in voor Van Laarhoven

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil zich diplomatiek gaan inzetten om de Nederlandse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven en diens echtgenote uit de Thaise gevangenis te krijgen. Die toezegging deed Grapperhaus donderdag in een debat met de Kamer.

Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die zich daar had gevestigd. Het Thaise OM vervolgde Van Laarhoven en Mingkwan Kaenin vervolgens zelf. Hij draaide voor tientallen jaren de gevangenis in. Zijn echtgenote, die door justitie in Nederland slechts als getuige was aangemerkt, kreeg twaalf jaar. De Nationale Ombudsman oordeelde vorige maand dat de Nederlandse politie en justitie onzorgvuldig hebben gehandeld.

Grapperhaus wilde ondanks aandringen van de Kamer niet zijn mening geven over het optreden van het Nederlandse OM. „Maar ik vind dat ik moet gaan kijken hoe ik langs diplomatieke weg hier iets in kan bereiken.” Een geschreven smeekbede die van Laarhoven eerder dit jaar aan Grapperhaus stuurde had de minister „zeer geraakt”, zei Grapperhaus. „Het hoort erbij dat ik dit oppak.”

Dit tot blijdschap van de Kamer, waar een meerderheid al een motie had klaarliggen waarin de minister werd opgeroepen tot handelen. „Ik ben heel erg blij met wat de minister net zei”, aldus een opgeluchte Vera Bergkamp (D66), die zich al jaren voor de zaak van Van Laarhoven inzet. „Voor het eerst is er een vorm van verplaatsing, empathie, in deze zaak. Tegen de minister: ik waardeer dit zeer.”

Grapperhaus wil ook de regels voor hulpverzoeken aan andere landen onder de loep nemen, om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hij wil de Kamer hier voor de zomer over informeren.