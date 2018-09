Grapperhaus: we gaan niet naar ras vragen

Het kabinet is niet van plan mensen die een wapenvergunning aanvragen naar etnische afkomst, ras, religie en politieke overtuigingen te vragen. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in reactie op de ophef die eerder donderdag ontstond over een wetsvoorstel.

Bij de beoordeling van een aanvraag gaat de politie de gangen van de aanvrager na. Bij zo’n onderzoek kan men relevante informatie tegenkomen, waaruit bepaalde dingen af te leiden zijn, zegt de minister.

„Bijvoorbeeld, als in een politiedossier staat dat iemand diverse keren heeft geuit fanatiek aanhanger van de jihad te zijn, is dat een relevante omstandigheid”, aldus Grapperhaus. „Daaruit kan je indirect afleiden dat iemand moslim is.”

Volgens het ministerie is het wetsartikel waarover ophef is ontstaan alleen bedoeld om relevante informatie te kunnen verwerken, ook als daaruit dus iets blijkt over iemands etnische afkomst of religieuze overtuiging.