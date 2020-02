Grapperhaus wacht nieuw debat over inspectie

De Tweede Kamer is nog niet tevreden met de toezegging van minister Grapperhaus (Justitie) om alsnog onderzoek te laten doen naar de totstandkoming van zeven rapporten van Inspectie Justitie en Veiligheid.

Deze week kreeg de bewindsman 63 aanvullende vragen over de kwestie, vooruitlopend op een nieuw debat.

Vorige maand meldde een groep inspectiemedewerkers in het AD dat acht rapporten voor de publicatie zouden zijn aangepast. Druk van ambtenaren over politiek gevoelige conclusies zou daarbij een rol hebben gespeeld. De inspecteurs trokken al in het voorjaar van 2017 aan de bel, maar het ministerie zou een jaar lang de indruk hebben gehad dat zij alleen kritiek hadden op de managementstijl van de hoofdinspecteur.

Uiteindelijk werd van één van de acht genoemde rapporten dat over de brandweer ging de totstandkoming onderzocht door de Auditdienst Rijk (ADR), maar de resultaten daarvan heeft de Kamer nooit gehad. Hoewel de ADR bevestigde dat een aantal passages in dit rapport werd aangepast, adviseerde de Centrale Coördinator Integriteit van het ministerie de top van het departement alleen werk te maken van een veilige werkcultuur. bij de inspectie. Nader onderzoek naar de overige zeven rapporten werd overbodig verklaard.

Dat besluit is inmiddels dus teruggedraaid, maar de Kamer wil dat Grapperhaus ook tot in detail uit de doeken doet hoe uitvoerig de meldingen van de inspecteurs waren, wanneer hij daarvan wist en op wiens gezag de overige zeven rapporten eerder niet werden onderzocht.