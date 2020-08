Grapperhaus vindt zich nog geloofwaardig

Minister Ferd Grapperhaus vindt dat hij nog steeds geloofwaardig kan optreden als baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat erop toeziet dat de coronaregels worden nageleefd. De coronaregels werden afgelopen zaterdag tijdens zijn huwelijk overtreden. Gasten hielden niet altijd genoeg afstand, zo is te zien op foto’s.

Hij zei voor het begin van de ministerraad dat „Nederland heeft kunnen zien dat ik op mijn eigen huwelijk echt mijn best heb gedaan aan de regels te voldoen”. Dat het niet helemaal is gelukt, spijt hem. De kwestie is donderdag al in de ministerraad aan de orde geweest.

Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid), die het huwelijk voltrok, vindt dat Grapperhaus nog als minister geloofwaardig is. „Alle maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de 1,5 meter afstand gehouden kon worden.” Het is volgens haar ook „lastig” om het de hele tijd goed te laten gaan.

Voor vicepremier en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is met de spijtbetuiging van zijn partijgenoot Grapperhaus de zaak afgedaan. „Ferd is zeer geloofwaardig.”