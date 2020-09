Grapperhaus treft kritische Kamer in coronadebat

De Tweede Kamer is begonnen aan een naar verwachting stevig debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Justitieminister Ferd Grapperhaus zal verantwoording moeten afleggen over zijn huwelijksfeest, waar vorige week meerdere coronaregels met voeten werden getreden.

Grapperhaus ging vorige week al door het stof na het verschijnen van foto’s waarop te zien was dat zijn gasten geen 1,5 meter afstand hielden. Hij bezwoer toen dat hij wel de hele dag sterk had aangedrongen op naleving van de regels. Dinsdag toonden nieuwe beelden evenwel dat de minister zelf ook regels overtrad.

Waar de meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer vorige week nog terughoudend reageerden, klinkt nu scherpere kritiek. Grapperhaus heeft heel wat uit te leggen, vinden PvdA, SP en GroenLinks. Volgens de PVV is hij zijn geloofwaardigheid kwijt.

Premier Mark Rutte, die zelf ook bij het coronadebat is, staat nog altijd achter zijn minister van Justitie en Veiligheid. Hij blijft erbij dat Grapperhaus wat hem betreft kan aanblijven. Meer wilde hij er woensdagmiddag nog niet over zeggen. Hij noemde dat „wel zo netjes zo vlak voor een Kamerdebat”.

„Ik kan me voorstellen dat je het uitstelt, zou ik ook gedaan hebben”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voorafgaand aan het debat over de bruiloft. „Je kan je bruiloft vieren, als je je aan de regels houdt.” Hij vindt Grapperhaus nog wel geloofwaardig als minister, maar snapt dat een deel van Nederland daar anders over zal denken. Aan de minister om dat vertrouwen te herwinnen, aldus Dijkhoff.