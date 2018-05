Grapperhaus: Te veel mijn emotie getoond

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft afgelopen dinsdag zijn emotie de boventoon laten voeren toen hij in een uitzending van Pauw sprak over kinderen van Nederlandse Syriëgangers die in kampen in Noord-Syrië vastzitten. Hij had niet de suggestie willen wekken dat wordt onderzocht hoe de kinderen eventueel terug naar Nederland kunnen worden gehaald, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

De uitspraken die Grapperhaus dinsdag deed leidden in Den Haag tot veel ophef. „Ik ben, en dat weet ook de kinderombudsvrouw, al geruime tijd met de NCTV aan het onderzoeken hoe dat precies ligt en hoe op veilige wijze men zou kunnen verwezenlijken dat die kinderen kunnen terugkeren”, zei hij bij Pauw.

De minister benadrukt nu dat hij het had over een specifieke casus van een vrouw die met haar kind in een kamp zit, en waar de rechter in Rotterdam vorige maand een uitspraak over deed. Wel steekt hij de hand in eigen boezem. „Hier mogen geen misverstanden over zijn. Ik ga er met de Kamer nog over in gesprek. Ik heb iets te veel mijn emotionele respect getoond, dat is eenmalig.”

De regering heeft meermaals aangegeven geen Nederlandse staatsburgers terug te willen halen uit kampen in Noord-Syrië, omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Grapperhaus heeft de Kamer toegezegd nog met een brief te komen, waarin hij zijn uitspraken verder zal toelichten. Maar aan het kabinetsbeleid is niets veranderd, benadrukte hij vrijdag nog maar eens. „En daar sta ik volledig achter.”