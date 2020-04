Grapperhaus stuurt documenten Poch nu niet naar Kamer

Justitieminister Ferd Grapperhaus is niet van plan nieuwe, deels uitgelekte, stukken over de zaak-Poch nu aan de Tweede Kamer te sturen. Alle documenten over deze zaak worden wel gedeeld met een commissie onder leiding van jurist Ad Machielse, meldt Grapperhaus donderdag. De commissie doet onderzoek naar de vermeende politieke betrokkenheid van Nederland bij de uitlevering van de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch aan Argentinië in 2009.

De commissie heeft aangegeven het hinderlijk en onwenselijk te vinden voor het onderzoek dat er steeds afzonderlijke documenten in de openbaarheid komen, aldus de minister. Zo vreest de commissie-Machielse dat personen die ze de komende tijd nog wil ondervragen, door deze nieuwe informatie worden beïnvloed of vooringenomen raken. Volgens Grapperhaus mag de commissie zelf haar werkwijze bepalen. De commissie wil alle informatie eerst tot zich nemen en daarna in samenhang en context kunnen beoordelen. Daarna komt er een eindrapport.

De minister ziet daarom geen reden en geen mogelijkheid om enkele stukken, waar D66 en CDA om hadden gevraagd, naar de Kamer te sturen of alvast een duiding te geven aan de informatie.