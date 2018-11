Grapperhaus positief over stroomstootwapen

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid staat positief tegenover het idee om het stroomstootwapen beschikbaar te maken voor alle politieagenten. Wel wil hij nog lopend onderzoek naar de gezondheidseffecten afwachten.

De Rotterdamse politiechef Frank Paauw, die binnen de politie met het dossier is belast, zei dinsdag in een gesprek met het ANP het wapen landelijk te willen invoeren. De politie was na een eerdere pilot ook al enthousiast, maar moest nog met een definitief advies komen.

Grapperhaus is net als Paauw positief. „Volgens de politie kunnen zij met stroomstootwapens veiliger optreden”, zegt de minister. „Ook ik zie de meerwaarde van het de-escalerende effect van het wapen nog voordat het ingezet hoeft te worden.”

Opmerkelijk is dat Paauw ervoor pleit gebruik van het wapen toe te staan in ggz-instellingen. Grapperhaus zegt „zorgen te willen wegnemen” over gebruik binnen de ggz. Een meerderheid in de Tweede Kamer sprak zich vorig jaar juist uit voor een verbod.