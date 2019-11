Grapperhaus: politie moet hier doorheen

De politie moet zelf pijnlijke, moeilijke keuzes maken, zegt verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus. Dat is de enige manier om te voorkomen dat de onderbezette politie onder al haar taken bezwijkt.

Soms zijn dat keuzes „die echt even zwaar vallen, waarvan je echt zegt: is dit nu wat we willen”, zegt Grapperhaus. Hij reageerde op de aankondiging van de Amsterdamse politie dat zij denkt over het opheffen van een team dat de georganiseerde drugsmisdaad bestrijdt. Voor die strijd vraagt de minister sinds de moord op strafpleiter Derk Wiersum juist extra aandacht.

„We moeten hier doorheen”, zegt Grapperhaus. Het ontbreekt volgens hem niet aan geld, maar aan nieuwe aspirant-agenten, en het vergt nu eenmaal tijd om die te vinden en op te leiden. „Wat nu de kwestie is: hoe krijgen we zo snel mogelijk zo goed mogelijke mensen.”

Maar het is aan de politie om te kiezen waar zij haar tijd en energie aan besteedt, onderstreept de minister. „Die keuzes moet je echt aan de lokale politiechefs laten, in goed overleg” met justitie en de burgemeester. „Ik heb daar alle vertrouwen in.”