Grapperhaus: Opsplitsen politiebegroting overbodig

Om de Tweede Kamer goed te informeren over de besteding van politiemiddelen is het niet nodig om de gegevens over de politiebegroting in de begroting van het justitieministerie op te splitsen.

Dat antwoordde minister Grapperhaus donderdag op vragen van CDA-Kamerlid Chris van Dam.

Artikel 31 van de justitiebegroting meldt momenteel alleen de totaaluitgaven van het ministerie aan de Nationale Politie: ruim 6 miljard. De complete begroting is opgenomen in een bijlage, waardoor de Tweede Kamer deze niet rechtstreeks kan wijzigen. Volgens Van Dam leidt dat tot incidentenpolitiek. Voor de democratische legitimatie van de uitgaven zou het volgens hem beter zijn als de Kamer zich wel direct met de politiebegroting kan bemoeien. Het opsplitsen van artikel 31 zou daarvoor de oplossing zijn.

CDA-Kamerlid Van Dam wil af van incidentenpolitiek rond politie

De Raad van State zei dit jaar in een advies dat de politiewet hiervoor de ruimte biedt, zij het dat dit afbreuk doet aan de flexibiliteit waarmee de korpschef met geld kan schuiven. Voor Grapperhaus is dat de belangrijkste reden om niet in te gaan op Van Dams verzoek.

De bewindsman zegt wel toe dat hij de justitiebegroting wil verrijken door meer informatie uit de politiebegroting op te nemen in de justitiebegroting, in de toelichting bij artikel 31.