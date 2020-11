Grapperhaus: nog geen avondklok dit weekend in gevarenregio’s

Er komt nog geen avondklok in regio’s waar het aantal coronabesmettingen nog altijd gevaarlijk snel stijgt. Dat heeft justitieminister Ferd Grapperhaus gezegd na afloop van de ministerraad. „We zijn nog niet op het punt gekomen dat we vinden dat er beslist moet worden over een avondklok”, aldus de bewindsman.

Premier Mark Rutte kondigde eerder deze week aan dat in sommige zwaar getroffen regio’s mogelijk een avondklok kan gaan gelden. Met name in de gebieden rond Rotterdam en Dordrecht en Twente is het aantal nieuwe besmettingen nog steeds hoog.

Toen duidelijk werd dat het kabinet voor de instelling van zo’n avondklok gebruik wilde maken van wat wel de noodtoestandwet wordt genoemd, trapte de Tweede Kamer op de rem. De oppositie, maar ook regeringspartij D66, liet weten dat zo’n ingrijpende inperking van de vrijheid alleen kan worden doorgevoerd met parlementaire instemming.

Grapperhaus benadrukt dat hij, „als we zelfs maar in de buurt komen van een besluit”, ervoor zal waken dat dit op een democratische manier wordt genomen, met betrokkenheid van de Kamer. Hij bestrijdt overigens dat het kabinet maatregelen door zou willen drukken door de noodtoestand uit te roepen. „Dat past niet bij Nederland”.