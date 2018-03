Grapperhaus noemt liquidatie „schandalig”

De liquidatie in Amsterdam-Noord is „schandalig”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na de ministerraad. Hij wil er verder weinig over kwijt om de rechtsgang niet in de weg te zitten.

De bewindsman spreekt van een „uiterst brutale situatie”. De liquidatie had plaats bij de NDSM-werf. Het slachtoffer is de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. Grapperhaus vindt het „heel schokkend” voor de nabestaanden.

Het kabinet zet volgens hem veel extra geld in om dit soort „vreselijke acties” tegen te gaan. „We gaan deze vorm van criminaliteit keihard aanpakken.”