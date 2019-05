Grapperhaus neemt taken Harbers erbij

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid neemt de taken van de afgetreden staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) voorlopig over. Grapperhaus neemt voor Harbers waar totdat er een opvolger is gevonden.

Harbers diende dinsdag zijn ontslag in. Hij vond dat hij niet langer kon aanblijven omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd over ernstige misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren.

Een nieuwe staatssecretaris is hoogstwaarschijnlijk niet eerder dan volgende week gevonden, verwachten ingewijden.