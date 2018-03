Grapperhaus: meer agenten naar het buitenland

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) steunt het idee van politiechef Erik Akerboom om extra Nederlandse agenten naar het buitenland te sturen. Die zouden daar moeten helpen de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken die vanuit Nederland niet bestreden kan worden.

Grapperhaus zei vrijdag dat hij hierover met Akerboom in overleg is. De politiechef had het over „tientallen agenten”, maar de minister wilde geen getallen noemen. Wel zei hij te verwachten dat er belangstelling is onder politiepersoneel. „Het is een heel uitdagende baan. Het is geen corvee.”