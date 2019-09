Grapperhaus maakt plannen anti-drugsbrigade concreet

Minister Grapperhaus (Justitie) wil honderd miljoen euro kunnen uittrekken voor de speciale anti-drugsbrigade die hij wil opzetten.

Dat zei de bewindsman zondag in het tv-programma Buitenhof.

Hij gaat een aparte unit vormen die in elk geval zal bestaan uit rechercheurs van de politie, de Fiod en de Belastingdienst die zich nu al voltijds bezighouden met de zware georganiseerde drugscriminaliteit. „Daarna moeten er nog honderd mensen extra bijkomen”, kondigt de bewindsman aan.

Grapperhaus zei verder dat hij de inlichtingendiensten wil inschakelen om de vermoedelijke opdrachtgever te kunnen opsporen van de moord op advocaat Derk Wiersum, vorige week. Wiersum verdedigde kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over drugscrimineel Ridouan T.

Grapperhaus vreest dat met de moord op Wiersum de grens niet is bereikt en dat criminelen zich ook zouden kunnen richten op aanklagers, rechters of andere advocaten. „Ik heb al langer de overtuiging dat deze georganiseerde criminaliteit strak hiërarchische, nietsontziende misdaad betreft. Denk ook aan de vergismoorden, de moord op de broer van de kroongetuige en de aanslagen op het pand van de Telegraaf. We moeten dus, vrees ik, met alles rekening houden.”

Eerder dit jaar gingen er in de Tweede Kamer stemmen op om het gebruik van xtc te legaliseren. De fractie van GroenLinks is daar voorstander van en ook coalitiepartij D66 heeft er wel oren naar. Grapperhaus maakte zondag duidelijk dat er met hem niet over het voorstel valt te praten. „Dat ga ik niet meemaken. Internationaal kun je het vergeten ook. En ik wil het ook niet. Als je gaat normaliseren, verschuift gewoon de grens. Dan worden we het afvoerputje van de wereld. Reserveer dan maar vast ruimte op bedrijfsterreinen voor Mexicaanse drugskartels, want dat gaat er dan gebeuren”, zei hij in Buitenhof.

In een interview in het AD wierp Grapperhaus vorige week al de vraag op of drugsgebruikers wel voldoende beseffen dat ze door hun consumptie een heel crimineel netwerk in stand houden. „,Iedereen die een pilletje slikt of een lijntje snuift, financiert misdadigers”, merkte hij op.

Overigens blijft D66 erbij dat Nederland in internationaal verband moet willen blijven nadenken over een zorgvuldige legalisering en regulering van drugs. „Het verhaal van Grapperhaus is te eenzijdig”, twitterde justitiewoordvoerder Groothuizen van de partij zaterdag. Groothuizen noemt het „niet realistisch” dat de vraag naar drugs ooit zal verdwijnen.