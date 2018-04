Grapperhaus: Kroongetuige kan doorslag geven

De inzet van kroongetuigen kan een „doorslaggevende bijdrage leveren” in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad. De liquidatie vorige week van een familielid van zo'n kroongetuige laat zien welke risico’s daaraan kleven, maar onderstreept ook de noodzaak van een keiharde aanpak, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie.

Grapperhaus spreekt van „een duivels dilemma.” Het Openbaar Ministerie besteedt volgens hem dan ook veel tijd aan het inschatten van de risico's die kroongetuigen en hun naasten lopen. „Dat wordt altijd meegewogen bij het besluit om al dan niet een deal te sluiten”, aldus de bewindsman in debat met de Tweede Kamer.

Grapperhaus noemt de recente liquidaties „volstrekt onaanvaardbaar” maar ziet vooralsnog geen aanleiding om al geplande investeringen op te voeren. Het kabinet kende eerder al structureel 267 miljoen euro extra toe aan uitbreiding en verbeteringen bij de politie. Daarnaast is geld uitgetrokken voor de bestrijding van wat „ondermijnende criminaliteit” wordt genoemd.

De minister hamert erop dat bestrijding van het „schokkende” geweld in de onderwereld in dat kader hoog op de agenda staat. Hij is het met de Tweede Kamer eens dat de veelal jonge huurmoordenaars die daarbij worden ingezet te makkelijk aan zware vuurwapens kunnen komen. Om dat tegen te gaan wordt onder meer samenwerking gezocht met buurlanden België en Duitsland.

Verder heeft Grapperhaus vertrouwen in maatregelen die eerder al zijn aangekondigd. Zo wordt volgens hem „voortvarend” werk gemaakt van een verdubbeling van de strafmaat voor het bezit van automatische wapens, waar de Tweede Kamer eerder deze week mee instemde. Ook wil het kabinet zware misdrijven die gepleegd zijn in georganiseerd verband zwaarder bestraffen.