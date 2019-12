Grapperhaus is positief over uitlevering Ridouan T.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is „positief gestemd” over de mogelijke uitlevering van het criminele kopstuk Ridouan T. Ook Dubai voelt dat zo, laat de bewindsman weten.

Maandag liet Justitie weten dat T. is opgepakt in Dubai. Dat is niet alleen „écht een enorme verdienste” voor de Nederlandse politie, ook de politie in Dubai verdient een pluim. „Dat is echt wel heel bijzonder, dat we een samenwerking hebben opgezet die dit mogelijk heeft gemaakt”, aldus Grapperhaus. Vooral omdat de jacht op de crimineel lange tijd een „lastige zoektocht” was.

Uitlevering van T. aan Nederland is lastiger dan bijvoorbeeld uit een EU-land, erkent Grapperhaus. Nederland heeft met Dubai namelijk geen eigen uitleveringsverdrag. Maar er is „aan beide kanten een positieve stemming over hoe we dat kunnen doen. En dat maakt bij dit soort zaken natuurlijk wel uit.”

Dat is te danken aan een aantal justitieambtenaren dat de afgelopen maanden naar het oliestaatje is afgereisd, zegt de minister. „Er is gewoon goed gesproken over meer justitiële samenwerking”.

Of Nederland ook politieke druk heeft uitgeoefend om T. aangehouden of straks uitgeleverd te krijgen, wil Grapperhaus niet zeggen. Dit succes is „volkomen de verdienste van de politie en het Openbaar Ministerie”, onderstreept hij. Zo zijn er honderd politiemensen op de zaak gezet.

Wat de aanhouding betekent voor de georganiseerde misdaad in Nederland, moet nog blijken. Wel noemt de minister het een „belangrijke stap”. „Ik dacht bij mezelf: hebbes.”