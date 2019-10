Grapperhaus geschokt over rapport Hümeyra

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is geschokt door de conclusies die de Inspectie van Veiligheid en Justitie heeft getrokken over de moord op het tienermeisje Hümeyra. Hij sluit zich aan bij het oordeel van de Inspectie, dat de overheid „ernstig tekort is geschoten”.

„Ik heb het echt met verbijstering gelezen”, aldus Grapperhaus, die de uitkomst ook met de nabestaanden heeft besproken. „Ik heb ook uitgesproken dat ik het tekortkomen verschrikkelijk vind. Hümeyra komt daardoor niet meer terug, dat is verschrikkelijk. Het enorme leed blijft voor altijd bij ze.”

Wat Grapperhaus betreft moeten er drie dingen veranderen. Stalking moet in de toekomst beter worden herkend door de instanties die er over gaan, en risico’s moeten beter worden ingeschat. Voor slachtoffers moeten effectieve veiligheidsmaatregelen worden getroffen, en stalkers moeten harder worden aangepakt.

De Inspectie concludeerde dat politie, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland ernstig tekort zijn geschoten. Of dat nog gevolgen zal hebben voor de leiding, daar wilde Grapperhaus niet op vooruit lopen. „Daar wil ik eerst goede gesprekken over voeren.”