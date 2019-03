Grapperhaus: geen extra veiligheidsmaatregelen

De aanslagen in Nieuw-Zeeland zijn voor minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen reden om aanvullende maatregelen te nemen. Wel houdt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid „bepaalde gevoelens en sentimenten in de samenleving” extra scherp in de gaten.

Grapperhaus wijst erop dat in Nederland al het zogeheten dreigingsniveau 4 van kracht is. Dat is de hoogste graad van alertheid buiten de onmiddellijke nasleep van een grote aanslag. Dat „zeer hoge beveiligingsniveau” vindt de minister ook terecht, want „we willen dat mensen zich veilig weten en ook dat moslims gewoon vandaag naar het vrijdaggebed kunnen. Ik hoop ook echt dat ze zich daarin gesteund weten.”

De minister „begrijpt heel goed” dat burgemeesters van grote steden als Amsterdam en Rotterdam „voor extra zichtbare beveiliging zorgen”. Zij hebben te maken met mensen die zich onveilig voelen en dat kan geruststellend optreden vragen.