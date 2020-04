Grapperhaus: feesten onacceptabel, hard ingrijpen terecht

Enkele feesten die dit weekend werden gehouden waarbij veel mensen aanwezig waren, zijn „onacceptabel”. Dat liet justitieminister Ferd Grapperhaus zondagavond weten. „De burgemeesters en de politie hebben terecht hard opgetreden.” Hij doelde op incidenten in Borne, Arnhem en Breda, waar de politie boetes heeft uitgedeeld en mensen heeft aangehouden.

Verder vindt de minister dat mensen zich redelijk goed aan de regels, die de verspreiding van het coronavirus moeten beperken, hebben gehouden. „We kijken terug op een weekend met prachtig weer, waarbij mensen duidelijk de lastige keuze hebben gemaakt zoveel mogelijk thuis te blijven. De mensen die wel naar buiten gingen, hielden zich aan de regels en hielden goed afstand tot elkaar. Tegen die mensen zeg ik: complimenten, we begrijpen hoe moeilijk het is, maar hou dit vast, ook richting het Paasweekend!”

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, stelde dat de meeste mensen zich goed hebben gehouden aan de oproepen en maatregelen. Op de zonovergoten zondag, de warmste 5 april ooit, was het in heel het land wel drukker dan zaterdag.

Grapperhaus en Bruls refereren aan sommige ingrepen, al dan niet preventief. Er zijn skatebanen gesloten, net als toegangswegen tot stranden, recreatiegebieden en ook naar het Drielandenpunt in Vaals. Ook in de grensgebieden bleef het rustig. In Limburg kwamen enkele mensen uit Duitsland naar Nederlandse woonboulevards en tuincentra, maar dat leiddde volgens hen niet tot noemenswaardige drukte.

De minister en de veiligheidsregio’s hopen dat de steun en medewerking van de bevolking zo blijft tot eind april. Ze beseffen dat er nogal wat wordt gevraagd van de samenleving. „Maar alleen samen kunnen we dit aan. Dit virus moet gestopt worden en hoe minder mensen ziek worden, hoe minder mensen overlijden en we het virus uiteindelijk helemaal kunnen stoppen.”