Grapperhaus: database voor vlieggegevens

Luchtvaartmaatschappijen moeten in de toekomst gegevens over hun passagiers afstaan aan de overheid. De gegevens zijn nodig om „terrorisme en ernstige criminaliteit” te bestrijden, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie).

De gegevens zullen vijf jaar worden bewaard. Onder ‘ernstige criminaliteit’ worden misdrijven verstaan waar drie jaar cel of meer op staat. Onder meer de politie en het Openbaar Ministerie krijgen toegang tot de informatie. De gegevens worden beheerd door een aparte instantie, die onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens komt te staan.

Grapperhaus wil zo snel mogelijk aan de slag omdat hij ervan overtuigd is „dat dit onze veiligheid dient”. „Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens.”

In Europa werd in 2012 al voor de registratie gestemd. Nederland wilde een bewaartermijn van twee in plaats van vijf jaar, maar was in de minderheid. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel het wetsvoorstel van de minister goedkeuren.