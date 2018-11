Grapperhaus creëert speciale rechtbank voor schietende agent

Politiemensen die, waar ook in Nederland, tijdens hun werk geweld hebben gebruikt en daarvoor terecht moeten staan, worden voortaan berecht door de rechtbank Midden-Nederland.

Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Hij denkt dat het onderbrengen van strafzaken tegen politiemensen bij één rechtbank zal leiden tot meer deskundigheid bij de rechters, waardoor zaken sneller kunnen worden behandeld.

De politie is blij met het plan van Grapperhaus. Het voornemen om tot een zogeheten ‘blauwe kamer’ te komen stond al in het regeerakkoord. CDA-Kamerlid Van Dam heeft er in het verleden vaak voor gepleit.