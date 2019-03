Grapperhaus: actie tegen islamschool goede zaak

Het is „een goede zaak” dat de gemeente Amsterdam direct „actief heeft gehandeld” tegen het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in Brussel. „Het gaat daar om heel duidelijke antidemocratische tendenzen. De instelling gaat in tegen het antiradicaliseringsbeleid van de overheid.”

Volgens de bewindsman is het van belang dat bij het publiek bekend is wat er zich op en rond de school afspeelt. Hij wilde niet zeggen of er ook strafbare feiten zijn gepleegd. „Dat is aan het Openbaar Ministerie.” Op de school besteedden medewerkers een groot deel van het lesprogramma aan de salafistische leer.

Burgemeester Femke Halsema kwam in actie na een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het schoolbestuur is verzocht op te stappen en de gemeente eist onmiddellijke toegang van de onderwijsinspectie. Volgens Grapperhaus werd de inspectie woensdag bij een onverwacht bezoek belemmerd. „Verantwoord onderzoek was niet mogelijk.”