Graftombe Toetanchamon in station Luik

In het station van Luik is binnenkort een reconstructie van de drie grafkamers van Toetanchamon te zien. Aan de hand van vele antieke voorwerpen kunnen bezoekers zich een beeld vormen van de mysterieuze Egyptische farao. Honderden objecten uit tal van musea geven volgens de organisatoren „leven aan de talrijke adembenemende decors”.

Archeoloog Howard Carter vond het graf van Toetanchamon in 1922 in de Vallei der Koningen nabij Luxor. Hij neemt als „verteller en gids” het publiek mee in zijn zoektocht naar de tombe. Ambachtslieden hebben alle objecten uit het graf nagemaakt, om het leven in de tijd van de farao’s tastbaar te maken.

De grafkamers zijn gereconstrueerd „met een niveau van nauwkeurigheid en historische betrouwbaarheid dat nooit eerder werd bereikt”. Verder zijn een deel van het koninklijk paleis en het atelier van de officiële beeldhouwer van het Egyptische rijk gereproduceerd. „De bezoeker krijgt het gevoel in het Oude Egypte rond te wandelen”, belooft de organisatie.

Het Belgische koningshuis leent voor het eerst een collectie objecten en foto’s uit voor de „ambitieuze” tentoonstelling. waarvoor nauw is samengewerkt met gerenommeerde wetenschappers.

De expositie loopt van 14 december tot 31 mei.