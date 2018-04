Bij een ramkraak op een galerie in de Vlaamse kustplaats Knokke is afgelopen nacht een duur kunstwerk gestolen.

Het gaat om een gouden kunstwerk van kunstenaar Arne Quinze, dat volgens Belgische media 2,2 miljoen euro waard is. De dieven droegen het werk van 45 kilo via het raam naar buiten. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe ze het in een auto gooien. De politie heeft nog tevergeefs geprobeerd hen te achtervolgen.