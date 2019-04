GL wil opheldering over oplichting nep-IND’ers

GroenLinks wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid over pogingen tot oplichting gericht op mensen die een beroep hebben gedaan op de kinderpardonregeling. Aanleiding is een bericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die zegt daar aanwijzingen voor te hebben.

De IND kwam woensdag zelf met een kort bericht. Mensen die een aanvraag hebben ingediend bij de IND voor de kinderpardonregeling, worden per telefoon benaderd door iemand die zich voordoet als IND-medewerker. „Mensen krijgen bijvoorbeeld het verzoek geld te betalen”, aldus de IND, die mensen oproept zowel bij de dienst zelf als bij de politie melding te maken.

„Hoe kan het dat oplichters weten wie er een aanvraag heeft gedaan bij de IND?”, wil Kamerlid Bram van Ojik weten.

Aan details over de oplichting ontbreekt het vooralsnog. Op vragen over bijvoorbeeld het aantal signalen, of hoe de oplichters aan hun informatie komen, kon een woordvoerder van de IND nog geen antwoord geven.