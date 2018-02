GL en PvdA willen abortuspil bij huisarts

De abortuspil moet verkrijgbaar worden bij de huisarts. Dat staat in een initiatiefwet die GroenLinks en de PvdA woensdag aankondigden.

Het opnemen van een uitzonderingsbepaling in de strafwet volstaat volgens de twee om de uitgifte van de pil door huisartsen te legaliseren. De nadere vereisten waaraan artsen zich moeten houden op het gebied van bijvoorbeeld scholing, nazorg en registratie kunnen worden geborgd via een Algemene Maatregel van Bestuur.

Het initiatief wijkt aanzienlijk af van het voorstel van toenmalig minister Schippers uit 2016 over de abortuspil. Zij wilde het medicamenteus afbreken van een zwangerschap onderbrengen in de abortuswet en daarna vergunningplichtig maken. Recent trok huidig zorgminister De Jonge Schippers wetsvoorstel in, mede omdat de voorgestelde vergunningsplicht bij huisartsen aanleiding gaf tot veel discussie. GroenLinks en PvdA vinden een vergunningsplicht overbodig.

De VBOK noemt de initiatiefwet onzorgvuldig en respectloos.