GL en PvdA optimistisch over pensioenoverleg

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-voorman Lodewijk Asscher zijn na overleg met het kabinet "optimistisch" over de pensioenonderhandelingen. "Het was echt een heel goed gesprek. Ik zie duidelijk dat het kabinet naar onze wensen heeft geluisterd", aldus Klaver. Asscher zei dat "het echt de goede kant opgaat".

Asscher is "weer een stuk positiever" dan maandag. "We zijn een stuk nader tot elkaar gekomen. Zeker over de wensen die we hebben geuit: eerder kunnen stoppen met werken, zeker met zware beroepen. De AOW-leeftijd minder snel omhoog, de bescherming van zelfstandigen."

Waar de pijnpunten dan nog zitten, daar wilden de twee weinig over kwijt. "Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen", aldus Klaver. "Alles loopt nog. Maar ik zie dat het kabinet beweegt."

De twee linkse oppositieleiders trekken samen op, benadrukten ze. "Als er een akkoord komt, zal dat zijn met steun van de PvdA en GroenLinks. Of er komt geen akkoord", zei Asscher.

Het kabinet hoopt GroenLinks en de PvdA voor zijn plannen te winnen, omdat de regeringspartijen alleen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. De steun van de linkse oppositie is bovendien belangrijk voor de vakbonden.

Het kabinet heeft ook 50PLUS uitgenodigd om bij te praten over de pensioenonderhandelingen. Politiek leider Henk Krol en pensioenspecialist Martin van Rooijen, die 50PLUS in de Eerste Kamer gaat aanvoeren en dus aanspreekpunt is voor het kabinet als het daar steun zoekt, gaan dinsdagmiddag langs bij Koolmees. Maar de opvattingen van 50PLUS en het kabinet liggen zo ver uiteen dat het niet zal meevallen elkaar te vinden.

Koolmees heeft ook geprobeerd de SP aan boord te krijgen, maar die partij haakte al eerder af. De partij van Lilian Marijnissen houdt vast aan de eis dat de AOW-leeftijd weer teruggaat naar 65 jaar en daar wil het kabinet niet aan.