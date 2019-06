GL en PvdA: goed gesprek over pensioenen

GroenLinks en de PvdA hebben in het Torentje een "goed gesprek" gehad over de pensioenen met premier Mark Rutte en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. Maandagavond worden de onderhandelingen met werkgevers en vakbonden over een nieuw pensioenstelsel hervat.

GroenLinks-leider Jesse Klaver stapte na het gesprek optimistisch naar buiten. "We proeven ruimte bij het kabinet", zei hij. "Maar wat ze nou precies willen bieden, dat is nog niet helder. Daarom ligt er echt huiswerk voor het kabinet".

De linkse partijen dringen onder meer aan op een eerder pensioen voor mensen met zware beroepen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, zaken waarvan Koolmees al heeft gezegd dat erover te praten valt. Ook willen zij een betere regeling voor mensen die nu geen pensioen opbouwen, zoals zzp’ers en uitzendkrachten.

In november vorig jaar liepen de onderhandelingen nog stuk. PvdA-voorman Lodewijk Asscher sprak evenwel van "een heel andere toon" dan destijds. Het kabinet begint volgens hem te beseffen dat het de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is en dus moet samenwerken met de linkse oppositie. Maar concrete toezeggingen heeft Asscher naar eigen zeggen nog niet gehoord. "Er moet nog een tandje bij."

Koolmees zei goed te hebben geluisterd naar de wensen van GroenLinks en PvdA. "Die neem ik mee in de gesprekken met de sociale partners", aldus de minister. De steun van de linkse partijen is belangrijk, omdat vooral de PvdA warme banden heeft met de vakbonden. Ook moet het politieke draagvlak voor een pensioenakkoord "zo breed mogelijk" zijn.

Het kabinet heeft genoeg aan de steun van een van beide linkse partijen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar Asscher en Klaver trekken samen op in de hoop zo meer voor elkaar te krijgen. En dat blijft volgens hen zo.

Met de SP heeft Koolmees naar eigen zeggen ook gesproken, maar die partij schoof niet aan in het Torentje. Er waren "over en weer te weinig aanknopingspunten", aldus de bewindsman.