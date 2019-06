GL en PvdA ‘enthousiast’ over pensioendeal

GroenLinks en PvdA zijn "heel blij" met het principeakkoord over de pensioenhervormingen en spreken daarvoor hun steun uit. Ze hopen dat de achterban van vakcentrale FNV, aan wie het nu wordt voorgelegd, hetzelfde zullen doen.

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden hebben in principe overeenstemming over een nieuw pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en andere maatregelen. GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher zijn "enthousiast", maar maken wel een voorbehoud: het komt op de uitwerking aan. Het nieuwe pensioenstelsel moet eerlijk, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Zo gaan ze heel kritisch kijken naar de arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook voor zelfstandigen verplicht wordt, zegt Klaver.

Het kabinet betrok de beide linkse oppositiepartijen nauw bij de onderhandelingen met de sociale partners in de hoop zich zo te verzekeren van een meerderheid in de Eerste Kamer en voldoende draagvlak ook in de komende jaren. Bovendien is de instemming van de linkse oppositie belangrijk voor de vakbonden.

Klaver en Asscher wagen zich niet aan een stemadvies aan de FNV-leden die zich over het akkoord moeten uitspreken. Maar "ik ga zelf voor stemmen", aldus Asscher. Klaver waarschuwde de vakbondsleden zich niet te laten leiden door schrikbeelden en dreigementen, maar hun "eigen keuze te maken".

Het bereikte pensioenakkoord is volgens de voormannen van PvdA en GroenLinks ook de vrucht van een staaltje linkse samenwerking. Onderweg verloren ze wel de derde partner, de SP, die vasthield aan de eis dat de AOW-leeftijd terug zou gaan naar 65 jaar. Voor die keuze van de SP hebben Asscher en Klaver echter "alle begrip". "Soms betekent samenwerking ook: agree to disagree", vindt Klaver.