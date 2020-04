GL en D66: zet koning in om Nederlanders uit Marokko te halen

Nu het kabinet dat maar niet gedaan krijgt, moet koning Willem-Alexander maar eens aandringen op de terugkeer van de Nederlanders die door de coronacrisis in Marokko zijn gestrand. Hij krijgt misschien meer gehoor bij de Marokkaanse koning, die in zijn land de dienst uitmaakt, hopen GroenLinks en D66.

In Marokko zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast, meer dan in welk ander land dan ook. Ze kunnen niet weg door de strenge afgrendeling waarvoor Marokko heeft gekozen om het coronavirus te beteugelen. Het kabinet probeert al weken tevergeefs voor elkaar te krijgen dat de Nederlanders terug mogen. Dat lukte tot dusver alleen in een handvol schrijnende gevallen.

Nederland heeft al jaren een moeizame verstandhouding met Marokko. Regeringspartij D66 en oppositiepartij GroenLinks roepen het kabinet nu op om het staatshoofd in te zetten om een doorbraak te bewerkstelligen.

DENK en GroenLinks vroegen het kabinet woensdag al om er „op het hoogst mogelijke niveau” bij Marokko op aan te dringen de Nederlanders te laten gaan. Premier Mark Rutte wilde daarop toen niet ingaan. Hij zweert bij stille diplomatie en denkt dat alles wat hij over de kwestie zegt, de kans op een goede afloop verkleint.