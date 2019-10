GL en CU voorstander van autoloze zondag

De fractie van GroenLinks en ChristenUnie bepleiten invoering van een autoloze zondag. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is tegen als het een verplichting wordt.

De Tweede Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Kröger (GroenLinks) zullen hun plan voor een autoloze zondag dinsdag presenteren tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en waterstaat.

In het dagblad Trouw van afgelopen zaterdag onthulden ze hun gezamenlijke plan. Ze willen hun autoloze zondag laten aansluiten op de autovrije dag die ons omringende landen jaarlijks eind september organiseren. Gemeenten zouden zelf mogen weten of ze meedoen of niet. Ze willen in ieder geval niets vanuit Den Haag opleggen of verbieden. Ze hopen vooral op de vrijwillige medewerking van automobilisten. Volgend jaar zou Nederland voor het eerst mee kunnen doen.

Volgens Kröger zouden alternatieve vervoersmiddelen op die dag wel mogen rijden. Ze denkt dan aan bussen op waterstof. Mogelijk zou ook het openbaar vervoer op die dag gratis kunnen zijn. Als de alternatieven goed zijn, zou dat mensen kunnen stimuleren om de rest van het jaar ook vaker de auto te laten staan. Dik-Faber benadrukt dat het goed is om een rustmoment te hebben. „Dat is een Bijbels uitgangspunt”, zegt ze in Trouw.

Minister Van Nieuwenhuizen is geen voorstander van een verplichte autovrije zondag. Gemeenten mogen nu al een autoloze dag organiseren, zo stelt ze.