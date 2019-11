GL: 250 miljoen voor nieuwkomers woningmarkt

Van de 1 miljard euro die beschikbaar is voor stimulering van de woningbouw, moet minstens een kwart besteed worden aan studentenhuisvesting en starterswoningen. Daarvoor pleit GroenLinks bij de behandeling maandag van de plannen van het kabinet voor de woningmarkt in de Tweede Kamer.

Door stijgende huren en prijzen voor koopwoningen is het volgens GroenLinks „bijna ondoenlijk” voor met name mensen met een laag of gemiddeld inkomen om aan een huis te komen. Het is goed dat het kabinet daar extra geld voor uittrekt maar het moet dan wel prioriteiten aangeven, vindt de partij.

„Er is sprake van een wooncrisis”, aldus Kamerlid Paul Smeulders. „Studenten en starters zijn de twee groepen die de grootste problemen hebben om een woning te vinden, omdat zij in veel steden amper een kans hebben om een betaalbare woning te vinden. Daarom moeten we daar nu geld voor reserveren.”

De overheid kan daarmee „een duidelijk signaal afgeven” dat deze groepen extra hulp moeten krijgen, meent Smeulders. GroenLinks wil ook de verhuurdersheffing flink verlagen, zodat woningcorporaties meer geld overhouden om huizen te bouwen. Verder pleit de partij voor strengere regels om huurders te beschermen.