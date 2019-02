Gilmore nieuwe EU-gezant voor mensenrechten

De Ierse politicus Eamon Gilmore is benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten. Hij volgt de Griek Stavros Lambrinidis op, die sinds 2012 die post als eerste bekleedde om het Europese mensenrechtenbeleid wereldwijd uit te dragen en effectiever te maken.

De 63-jarige Gilmore begint officieel vrijdag en is benoemd voor twee jaar. Hij was eerder vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Ierland. Sinds 2015 was Gilmore EU-gezant voor het vredesproces in Colombia.

De EU telt in totaal acht speciale vertegenwoordigers. Zij dragen het buitenlandbeleid uit en geven ondersteuning aan Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.