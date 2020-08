‘GGD moet soms ruim 100 contacten per coronapatiënt opsporen’

Dat sommige GGD’en moeite hebben om volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren bij coronapatiënten, komt ook doordat mensen gemiddeld steeds meer nauwe contacten hebben. „Soms wel meer dan honderd”, zegt directeur Nicolette Rigter van GGD Utrecht tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Dit zijn volgens Rigter wel „extreme voorbeelden” die niet vaak voorkomen. Het aantal contacten kan snel oplopen door borrels, feestjes, of bijvoorbeeld zeilkampen, weet zij uit ervaring in haar eigen GGD-regio. Rigter kon desgevraagd overigens niet zeggen hoeveel nauwe contacten de GGD’en gemiddeld per coronapatiënt te traceren hebben.

Het nabellen van al die contacten leidt volgens Rigter tot „zeer bewerkelijke situaties”. Het oplopende aantal contacten is opnieuw een signaal „dat mensen het minder nauw nemen met de maatregelen”. Zij merkt verder op dat mensen vaak te lang met klachten blijven rondlopen voordat zij zich laten testen.

Hoewel de GGD’en hard werken aan opschaling van de capaciteit, is het volgens Rigter vooral zaak om te zorgen dat mensen zich beter aan de basisregels houden zodat het aantal besmettingen afneemt. „Anders is het dweilen met de kraan open.”