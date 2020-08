GGD’en kritisch over testen zonder klachten na melding Corona-app

De GGD’en vinden het geen goed idee om mensen zonder Covid-19-symptomen te testen wanneer zij in beeld komen door de app CoronaMelder. Dat meldden onderzoekers, nadat de app in vijf regio’s werd getest.

Vorige week dinsdag schreef zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer dat gebruikers die een melding krijgen zich direct moeten melden om zich te laten testen, „vóór het moment dat ze het meest besmettelijk zijn”. Tijdens de proef konden gebruikers zeven dagen na het risicovolle contact getest worden, ook als ze geen klachten hadden.

Volgens de onderzoekers draagt „de onduidelijkheid over en late aankondiging van asymptomatisch testen” niet bij aan het draagvlak voor de app. GGD’en zijn dan ook „positief kritisch” over de CoronaMelder als aanvulling op het bron- en contactonderzoek.

Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat onderzocht wordt wat de meerwaarde is van testen zonder klachten. Afhankelijk hiervan worden de richtlijnen landelijk aangepast. Voor de app zullen dezelfde richtlijnen gelden als die men landelijk hanteert.

In de regio’s waar de proef met de app liep, werd tussen 20 en 26 augustus ruim 50 procent meer getest dan in de week ervoor. In andere regio’s lag dit gemiddeld op 30 procent. Landelijk staat de testcapaciteit al onder grote druk. Vrijdag kondigde De Jonge aan dat Duitsland kan bijspringen met het testen in Nederland.

De CoronaMelder zou vanaf maandag 1 september landelijk beschikbaar moeten zijn, maar eerder deze week zeiden coalitiefracties VVD en D66 dat de kans klein is dat de tijdelijke wet daarvoor op tijd is afgerond. Op maandag krijgt de Kamer nog een technische briefing over de app. Later volgende week komt er een debat over de CoronaMelder.