Gewone wiet even naast ‘staatswiet’ bij proef

Coffeeshops die deelnemen aan het experiment met legaal geteelde wiet hoeven niet van de ene op de andere dag over te gaan op deze ‘staatswiet’. Illegaal en legaal verbouwde wiet mogen een paar weken naast elkaar in de schappen liggen, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat coffeeshophouders hun waar in één keer zouden vervangen. Maar zowel oppositie- als coalitiepartijen in de Kamer vrezen dat klanten dan uitwijken naar de zwarte markt om hun vertrouwde softdrugs aan te schaffen. Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en zijn collega Bruno Bruins voor Medische Zorg vinden een plotselinge overgang „niet realistisch”.

Het kabinet houdt vast aan de eis dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen. Amsterdam maakt daartegen bezwaar, omdat dat voor de vele tientallen shops in de hoofdstad niet haalbaar zou zijn. En Amsterdam kan in het experiment niet ontbreken, vindt de stad zelf.