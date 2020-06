Gewezen CDA-top schaart zich achter De Jonge

Minister Hugo de Jonge kan in zijn gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA rekenen op de zegen van de vorige partijleider Sybrand Buma. Ook de vorige partijvoorzitter, Ruth Peetoom, schaart zich achter de huidige vicepremier.

Buma, die vorige zomer van het Binnenhof vertrok om burgemeester van Leeuwarden te worden, noemt De Jonge de „juiste man op het juiste moment”. Diens kandidatuur is „geweldig mooi nieuws”, twittert de gewezen CDA-voorman.

Buma rept niet over Mona Keijzer, die jarenlang zijn nummer 2 was en er nog over nadenkt of ze opgaat voor het lijsttrekkerschap.