Gevangenen Sint-Maarten blijven voorlopig hier

De Sint-Maartense gedetineerden die sinds orkaan Irma in Nederland in de cel zitten, keren voorlopig niet terug. De toestand in de Pointe Blanche-gevangenis op het eiland laat dat nog niet toe, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De omstandigheden in de overbevolkte gevangenis zijn al lange tijd allerbelabberdst, en de orkaan maakte het er anderhalf jaar geleden alleen maar erger op. Sint-Maarten beloofde in oktober beterschap, maar de „voortgang van de verbetermaatregelen is onvoldoende”, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Ambtenaren waarschuwden de minister volgens NRC voor schadeclaims van gevangenen als hij ze toch zou terugsturen.

Nederland nam na Irma 31 gedetineerden van Sint-Maarten over. Vijf keerden er vorig jaar terug om bijvoorbeeld voor de rechter te kunnen verschijnen. In de afgelopen maanden volgden er nog eens drie, omdat ze heel binnenkort op vrije voeten zouden komen en ze zich op het eiland zelf daar beter op kunnen voorbereiden. Maar de anderen blijven voorlopig, al blijft Nederland naar „zo snel mogelijke” terugkeer streven.