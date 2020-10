Een Apache gevechtshelikopter die woensdagavond na een computerstoring een voorzorgslanding maakte in een weiland nabij Elburg (Gelderland), is gerepareerd en inmiddels terug op de vliegbasis Gilze-Rijen.

Het toestel was bezig met een oefening toen de problemen begonnen. De helikopter kon de lucht weer in nadat de technische dienst de problemen de volgende dag dag ter plekke had opgelost, meldt het Defensie Helikopter Commando.