Gesprekken brexituitstel verder tijdens diner

De gesprekken van Europese regeringsleiders in Brussel over een uitstel van de brexit duren aanzienlijk langer dan gepland. Na een korte pauze om 20.45 uur praten ze verder onder het diner. Eigenlijk zouden ze dan de China-strategie bespreken. De geplande persconferentie van 19.00 uur is uitgesteld tot na het eten. Op het menu staan onder meer eend, linzen en langoustines.

Een voorstel van EU-president Donald Tusk om de brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt, werd niet direct door iedereen omarmd. En aangezien een besluit unanimiteit vereist, wordt er doorgepraat.

De leiders hadden ’s middags al een kleine twee uur gesproken met de Britse premier Theresa May over haar verzoek voor een uitstel tot 30 juni. Die datum stuit op bezwaren omdat tussen 23 en 26 mei Europese verkiezingen worden gehouden. May heeft gezegd daar niet aan te willen meedoen.

Er circuleren nu ook andere data, in april en mei. Ook een langer uitstel, waar May niet om heeft gevraagd, wordt naar verluidt door sommige landen geopperd.