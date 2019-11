Gesprek over verschil inhuren en in loondienst

Het kabinet gaat in gesprek met zelfstandigen, werknemers, werkgevers en andere betrokkenen over de vraag wanneer iemand een zelfstandige (zzp’er) is, of in loondienst moet. Zo hoopt het kabinet een beter beeld te krijgen over wat de „maatschappelijke opvattingen” hierover zijn.

Samen met collega’s van andere departementen gaat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken praten met belanghebbende organisaties. Het kabinet zit al jaren met de zogenoemde ‘schijnzelfstandigheid’ in zijn maag, waarbij opdrachtgevers een zelfstandige ondernemer inhuren, terwijl ze die persoon eigenlijk in loondienst zouden moeten nemen.

Een wet die door het vorige kabinet werd aangenomen zorgde voor problemen. Opdrachtgevers waren bijvoorbeeld bang voor een boete, waardoor ze bijna geen zelfstandigen meer in de arm durfden te nemen. Het kabinet is bezig met nieuwe wetgeving op dit gebied.

Daarnaast wordt gewerkt aan een onlinevragenlijst voor bedrijven, die er aan de hand van de vragen achter kunnen komen of ze wel of niet een zzp’er mogen aannemen voor bepaalde werkzaamheden. Uit een eerste test met deze module blijkt dat de vragen niet altijd goed worden begrepen.