Gesprek over genoegdoening WODC-klokkenluider

Het ministerie van Justitie en Veiligheid praat met de klokkenluider van de zogenoemde WODC-affaire over „adequate genoegdoening” voor de hinder die zij ondervindt door een strafrechtelijk onderzoek. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Marianne van Ooyen trok aan de bel over politieke beïnvloeding van onderzoek door het onafhankelijke Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum. Ambtenaren probeerden WODC-onderzoek een bepaalde richting op te duwen. Grapperhaus prees haar voor haar stap. In de kwestie is ook een vertrouwelijke notitie gelekt. Daar was de klokkenluider niet bij betrokken.

Naar het lekken van die notitie is de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In het kader hiervan is de inmiddels gepensioneerde van Ooyen door de Rijksrecherche afgeluisterd. Ze heeft het ministerie laten weten hinder te ondervinden van dit onderzoek of de publiciteit hierover. Grapperhaus vindt dit „heel vervelend”. De gesprekken over de genoegdoening lopen nog.