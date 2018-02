Gesprek met verspreider suïcidepoeder

Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat binnen een maand een „indringend gesprek” voeren met de organisatie die zelfmoordpoeders verspreidt.

De bewindsman heeft „een ongemakkelijk gevoel” over de verspreiding van het poeder, zo stelde hij dinsdag tijdens het wekelijks mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij riep De Jonge naar de Kamer en zou graag zien dat de minister nu al in gaat grijpen. De Coöperatie Laatste Wil verspreidt momenteel onder zo’n 300 belangstellenden een poeder waarmee ze zelf een eind aan hun leven kunnen maken.

De Jonge kan zich de afkeer van de SGP’er goed voorstellen, maar volgens hem kan de coöperatie pas worden vervolgd als er een strafbaar feit is gepleegd. De bewindsman noemde de plannen „zeer ongewenst, over het randje van verantwoord en mogelijk ook strafbaar.” Over de uitkomst van het gesprek zal De Jonge de Kamer informeren.